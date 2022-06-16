أسرة بن محفوظ تتلقى التعازي في والدتهم شيخة

جدة – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة الزميل الإعلامي طالب يسلم بن محفوظ التعازي في وفاة والدته شيخه بنت عبدالله بن محسن بن طيران بن محفوظ، التي وافتها المنية صباح أمس الأربعاء، وتمت الصلاة عليها بعد مغرب أمس بمسجد المرواني، ودفنت بمقبرة الفيصلية بجدة.

والفقيدة والدة كلا من: طالب وعادل وعبدالعزيز وعدنان وخالد.

وقد توافد عدد رجال الأعمال والإعلام والمثقفين والأقارب والأصدقاء، لتقديم المواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ( إنا لله وإنا إليه راجعون ).

وتلقت أسرة الفقيدة أول يوم العزاء في المقبرة والثاني والثالث بمنزلهم حي السلامة شارع صاري مقابل قاعة ليالي الشرق ، وللنساء ثلاثة أيام من يوم الخميس.