مواطنون وزوار موسم جدة لـ البلاد: نادي اليخوت.. تحفة بمواصفات عالمية

جدة – نجود النهدي – إيمان بـدوي

تتميز منطقة المارينا بنادي اليخوت بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالا على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم و”مقاهي” فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، وتتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات. ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة.



” البلاد ” التقت بعدد من المواطنين والمواطنات، الذين أكدوا أن نادي اليخوت يحمل الشارة العالمية، ويعد واجهة ترفيهية بتقنيات متقدمة، وأكثر المواقع جذبا في موسم جدة.

في البداية، أوضح “ريان وليد المعينا” أن نادي اليخوت يعتبر تحفة بمواصفات عالمية ، موضحًا أنه يتمنى أن يتم اختيار الوقت المناسب لإطلاق النسخة القادمة من موسم جدة؛ بحيث يكون الطقس معتدلا.

وقال “صالح الأحزم”: الموسم بشكل عام رائع، فكل منطقة تجذب زوارا محددين، وبالنسبة لنادي اليخوت فهو موقع جميل، ويجد فيه الزائر الترفيه الذي يريده من ناحية البازارات والمطاعم الفاخرة ومواقع الترفيه المختلفة. من جهته، أوضح “مازن الشمراني” أنه بالنسبة لموسم جدة فكل شيء رائع. فقط يتوجب في النسخة القادمة اختيار الوقت المناسب؛ لأن الطقس الجميل يعد أحد عوامل جذب الزوار. وبالنسبة لنادي اليخوت فهو موقع رائع للترفيه، وبه خيارات متنوعة تلبي جميع الأذواق. وقال منظم المهرجانات يوسف محمد الشريف: أعمل منذ 54 عاما في مجال تنظيم المهرجانات، وأعتبر نادي اليخوت من أرقى الأماكن في موسم جدة، بما يتضمنه من مواقع ترفيهية وإطلالة ساحرة على البحر.

في السياق نفسه، أوضح داوود الأنصاري، مصور رسمي في موسم جدة، أن موسم جدة به مواقع ترفيهية تلبي جميع رغبات الزوار والسياح، كما أن نادي اليخوت بمثابة موقع متميز على الواجهة البحرية. واستطرد بقوله: ربما تكون الأسعار مرتفعة نوعا ما، لكن الخدمات التي تقدم للزائر متميزة ومناسبة لجميع أطياف المجتمع.

من جهته، قال خالد الغامدي، منظم في نادي اليخوت: يعد موسم جدة متنوعا في فعالياته، فمن يريد البحر يجد الألعاب المائية، كما أن هناك الألعاب الإلكترونية، ومن يبحث عن الفنون؛ كالمسارح والعروض الاستعراضية فسيجد غايته، ومن يستهويه عالم الغابات والحيوانات فسيكون له نصيب من هذا الموسم. حقيقة هو موسم يخدم كافة الأذواق والفئات العمرية، وخلال تواجدي في نادي اليخوت أقرأ يوميا الرضا في عيون الزوار. منسقة الفعاليات سارة الشمراني، أوضحت أن موسم جدة تفوق بدرجة امتياز، فكل مواقع الترفيه جذبت ملايين الزوار، وأتمنى أن يتم تمديد فترة الموسم حتى يتمكن الزوار والسياح من التعرف على ما يحتويه من ترفيه بمواصفات وتجارب عالمية. من جهتها، أوضحت المواطنة نورة أحمد، أن موسم جدة يخرج عن دائرة المعتاد ويأخذنا لعالم آخر. أشكر كل القائمين عليه؛ إذ قدموا لنا فعاليات رائعة. كانت لدي رغبة ملحة لأزور أماكن عديدة في الموسم، وبالفعل زرت الكثير من المواقع، ولكن صدقا نادي اليخوت هو أجمل مكان، فهو يعبر عن الفخامة المطلقة، فقد شدني الرقي والترتيب والتنظيم، وأرى أن الأسعار مناسبة لحد ما، وأتمنى مستقبلًا أن يتم تعديل موعد إطلاق الموسم؛ تفاديًا للرطوبة والجو الحار، كما أننا مقبلون على إجازة؛ لذا من الرائع أن يتم تمديد الموسم للاستمتاع بشكل أكبر بجميع الفعاليات.