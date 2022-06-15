معرض فوتوغرافي عن القهوة السعودية

الدمام ـ حمود الزهراني

أعلنت جمعية الثقافة والفنون بالدمام، عن فتح باب المشاركة في معرض ملتقى زووم الفوتوغرافي في دورته الرابعة، تحت عنوان “الشاذلية.. القهوة صديقة الوقت في عيون الصورة”، وذلك حتى الـ 17 من يوليو، فيما سيفتتح المعرض في أغسطس المقبل.

وتهدف فعاليات الملتقى، التي تصاحبه محاضرات وورش وندوات حوارية، التركيز فوتوغرافياً وفنياً على جماليات القهوة وتفاصيلها من خلال الصورة، احتفاءً بعام القهوة السعودية ٢٠٢٢م ورمزيتها، التي تعكس الهوية والتراث والشخصية السعودية في مختلف الحياة الاجتماعية. وأشار مدير الجمعية يوسف الحربي، إلى أن الجمعية اشترطت أن يشارك كل محترف وهاو فوتوغرافي داخل المملكة بصورتين كحد أقصى، وأن تكون ملكاً له؛ إذ لا تقبل الصور الملتقطة بالهواتف الذكية، فيما ستخضع جميع المشاركات إلى لجنة فرز لاختيار أعمال المعرض.

ويعتبر الملتقى فرصة للتواصل مع المبدعين والهواة ولمن لهم شغف الصورة حتى يستعرضوا تصوراتهم البصرية، واستدراك قيمة المحور وأهمية التعبير عنه، التي تمس المجتمع والهوية والعادات والتقاليد؛ باعتبار أهمية القهوة في ثقافتنا المحلية.