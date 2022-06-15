كييف.. ممر إنساني لإجلاء المدنيين

كييف – البلاد

تسعى روسيا لإخراج المقاتلين الأوكرانيين والمدنيين العالقين في مصنع آزوت بمدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، التي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع؛ إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أنها ستفتح ممرًا إنسانيًا اليوم لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت، مشيرة إلى أن القوات الروسية وتشكيلات من انفصاليي لوغانسك مستعدون لتنظيم “عملية إنسانية لإجلاء المدنيين”، مضيفة أنه سيتم نقل المدنيين إلى منطقة لوغانسك الانفصالية.

وعرضت روسيا على المقاتلين الأوكرانيين، الذين يحتمون في مصنع آزوت للكيماويات فرصة الاستسلام اليوم، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء، موضحة أن كييف طلبت إنشاء ممر آمن لمساعدة المدنيين على مغادرة المصنع، بعد تدمير جميع الجسور التي تربط سيفيرودونيتسك بالأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.

تأتي تلك التصريحات بعدما أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط المدينة الاستراتيجية، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: إن لدى بلاده ما يكفي من الذخيرة لمواجهة القوات الروسية، مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ 111.

وقال أمس: إن الجيش الأوكراني لديه ما يكفي من الذخيرة والأسلحة، لكنه أوضح أنه يحتاج إلى مزيد من الأسلحة بعيدة المدى، من أجل صد القوات الروسية، لاسيما في إقليم دونباس، حيث تستعر المعارك العنيفة منذ أسابيع.