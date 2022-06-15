بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية «للكبار» تنطلق بمشاركة 4 أندية

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار بنسختها الثالثة، بمشاركة أندية [النور – الخليج – الصفا – الثقبة]، وتقام منافسات البطولة على شاطئ الرملة البيضاء بالقطيف.

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة مواجهتين، إذ يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 7:15 مساءً فريقا النور والثقبة، ويلعب في الأخرى الخليج مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.

السجل الذهبي للبطولة

سجّل فريق مضر اسمه كأول بطل في النسخة الأولى التي أقيمت الموسم الرياضي 2017-2018، ثم حقق فريق النور لقب البطولة في نسختها الثانية بالموسم الرياضي 2018-2019م.