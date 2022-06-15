الرياضة

بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية «للكبار» تنطلق بمشاركة 4 أندية

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1443 هـ      15 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام- حمودالزهراني
تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار بنسختها الثالثة، بمشاركة أندية [النور – الخليج – الصفا – الثقبة]، وتقام منافسات البطولة على شاطئ الرملة البيضاء بالقطيف.
وسيشهد أول أيام البطولة إقامة مواجهتين، إذ يلتقي في المواجهة الأولى عند الساعة 7:15 مساءً فريقا النور والثقبة، ويلعب في الأخرى الخليج مع الصفا في تمام الساعة 8:00 مساءً.
السجل الذهبي للبطولة
سجّل فريق مضر اسمه كأول بطل في النسخة الأولى التي أقيمت الموسم الرياضي 2017-2018، ثم حقق فريق النور لقب البطولة في نسختها الثانية بالموسم الرياضي 2018-2019م.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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