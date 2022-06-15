الرياضة

النور يتصدر شاطئية ناشئي اليد

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1443 هـ      15 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام-حمودالزهراني
تصدر فريق النور صدارة ترتيب منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين برصيد 6 نقاط، بعد نهاية مواجهات اليوم الثاني من البطولة التي تقام منافساتها على شاطئ الرملة البيضاء بمحافظة القطيف.
وجاء في المركز الثاني والثالث فريقا الصفا والابتسام بنفس عدد نقاط النور، ثم الخليج برصيد 4 نقاط، والمحيط خامساً بنقطتين، والخويلدية سادساً والحزم سابعاً بدون أي نقاط.
وجاءت نتائج مباريات اليوم الثاني بفوز النور على الخويلدية، والابتسام على الحزم، والخليج على الصفا، بنتيجة شوطين دون مقابل، وكرر النور فوزه من جديد على الابتسام بنفس النتيجة، فيما تغلب المحيط على الخويلدية بنتيجة شوطين مقابل شوط، وفاز الصفا على الحزم بشوطين نظيفين.
وحصل على جوائز أفضل لاعب في المواجهات تباعاً كل من: حسين الصفواني من النور، حسين اليوسف من الابتسام، سجاد سيار من الخليج، إبراهيم الشويخات من الابتسام، أحمد طويلب من المحيط، عبدالمجيد آل خلف من الصفا.
وستقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات، حيث سيلعب في أولى المواجهات النور مع والمحيط عند الساعة 5:00 مساءً، ثم الابتسام مع الصفا عند الساعة 5:45 مساءً، وفي آخر المواجهات عند 6:30 مساءً سيلعب الخويلدية مع الخليج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *