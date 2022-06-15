البلوي يتأهل للمرحلة الختامية من المعلق الذهبي

الرياض – هاني البشر

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة المعلق الذهبي، عن تأهل المتسابق أحمد عزيز البلوي للمرحلة النهائية بعد تجاوزه المنافسين أمس ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بمدينة الرياض.

وشهدت المرحلة الثالثة عدة مشاركات دولية تمثلت في دول خليجية وعربية في البرنامج، وضمت 8 منافسين آخرين، حيث حصل البلوي على الكرت الذهبي، فيما انتقل بقية المتنافسين لمرحلة تصويت الجمهور لتتويج اثنين منهم وإعلان تأهلهما للمرحلة النهائية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن، قد أطلق مطلع الشهر الجاري برنامج المعلق الذهبي، والذي يضم 27 متسابقاً؛ حيث شهدت المرحلة الأولى فوز المتسابق عايش بن فهيد الشمري، باختيار لجنة التحكيم، بينما تأهل المتسابقان عبدالمجيد فليح العنزي، وسلطان بن يحيى العطوي بتصويت الجمهور، فيما شهدت الحلقة الثانية فوز المتسابق عبدالرحمن هديان العتيبي باختيار لجنة التحكيم، وتأهل المتسابقان عون جابر الهاجري، وشجاع صنهات الدوسري، بتصويت الجمهور.

وفي السياق ذاته، شدد عضو لجنة التحكيم في البرنامج حمد بن جرحب، على أهمية التعليق على سباقات الهجن، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي يقدمه الاتحاد السعودي للهجن في رفع مستوى المعلقين وخلق بيئة تنافسية جاذبة بإطلاقة مثل هذا النوع من المسابقات الفريدة.