الأخضر الأولمبي يتخطى أستراليا ويتأهل لنهائي كأس آسيا

متابعة- هلال سلمان
تأهل منتخبنا الأولمبي إلى نهائي كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، وبشباك نظيفة، وذلك بعد فوزه مساء اليوم، على نظيره الأسترالي (2-0) في نصف نهائي البطولة المقامة في أوزبكستان.
تعرض لاعب الأخضر هيثم عسيري لإصابة مبكرة استدعت تغييره بزميله حسين العيسى في الدقيقة التاسعة، ونجح الأخير في تسجيل هدف التقدم لمنتخبنا بعد عرضية من فراس البريكان قابلها بيسراه في المقص الأيمن لحارس أستراليا (د 20)، وقبل نهاية الشوط الأول طرد الحكم لاعب أستراليا جاي ريتش لتدخله بعنف على أيمن يحيى (د 39)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر بهدف دون رد.
وفي الشوط الثاني عاد البريكان ليصنع الهدف الثاني لمنتخبنا حيث عكس كرة سددها أيمن يحيى في سقف مرمى أستراليا (د 72)، وفي الوقت بدل الضائع تعرض حارس منتخبنا نواف العقيدي للإصابة وحل مكانه عبدالرحمن الشمري، الذي تصدى ببراعة لركلة جزاء سددها رامي نجارين ليبقي شباك الأخضر نظيفة، وبعدها أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز مستحق للأخضر ووصوله إلى المباراة النهائية الأحد المقبل.