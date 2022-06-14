وزارة الاستثمار: توقيع 101 صفقة استثمارية خلال 3 أشهر بأكثر من 4 مليارات دولار

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الاستثمار في تقرير موجز الاستثمار الربعي عن توقيع 101 صفقة استثمارية، وكشفت 57 منها عن مبالغ استثماراتها خلال الربع الأول من عام 2022م. ومن المتوقع أن توفر الصفقات التي تشرف عليها الوزارة استثمارات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار وتخلق 5,816 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أن اقتصاد المملكة أثبت أنه أحد أسرع الاقتصادات تعافيا من أثار جائحة “كوفيد-19” على الصعيد العالمي.

كما تُشير التقديرات الأولية للمملكة إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6ر9% خلال الربع الأول 2022 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، والذي يعزى إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط، كما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بواقع 7ر3 % خلال نفس الفترة.

وذكرت أن المملكة استطاعت بفضل حزم الحوافز والإصلاحات الاقتصادية المستمرة توفير عدد من الفرص للمستثمرين، حيث أصبح من السهل الوصول إلى العديد من القطاعات غير المستغلة من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة.

وارتفعت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة لتصل لحوالي 3ر19 مليار دولار في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 2ر257 %.