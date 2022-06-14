“هيئة الأمن السيبراني” تطلق ورش العمل التعريفية لبوابة “حصين”

جدة : البلاد

أطلقت “الهيئة الوطنية للأمن السيبراني” ورش العمل التعريفية للبوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين»، بهدف التعريف بخدمات البوابة لكافة المستفيدين من الجهات الوطنية، وآلية التعامل معها، وتمكين ممثلي الجهات المستفيدة من التعامل مع منصات البوابة والتفاعل معها والاستفادة من الخدمات المقدمة فيها.

وستقدم الهيئة من خلال هذه الورش تعريفاً موسعاً عن خدمات البوابة التي تضم في مرحلتها الأولى 4 منصات تشمل “مشاركة المعلومات، وإدارة الالتزام، وفحص الملفات والروابط، وتوثيق البريد الإلكتروني” وتتيح تقديم خدمات سيبرانية متقدمة تسهم في تعزيز الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتجددة وتحسين كفاءة الإنفاق لدى الجهات المستفيدة وترفع من قدرات الجهات الوطنية في اكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ومعالجتها ورفع مستوى الالتزام بالضوابط والتشريعات الصادرة عن الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتمثل هذه الورش التعريفية جزءاً رئيسياً من رحلة مشروع البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين» وسيتم عقدها أسبوعياً بحضور ممثلي الجهات المستهدفة وفق خطة عمل تستهدف أكثر من 400 جهة وطنية نهاية العام الميلادي الجاري 2022 على النحو الذي يضمن تيسير عملية الاستفادة من خدمات البوابة، والارتقاء بآلية تقديم الخدمة من خلالها ودعم آليات التواصل للجهات الوطنية المستفيدة.