مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يناقش أبرز القضايا المجتمعية

المدينة المنورة : البلاد

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة المدينة المنورة لقاءً حوارياً لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين والشباب والمهتمين بالشأن العام، يوم أمس في مقر هيئة تطوير المدينة المنورة.

ويهدف اللقاء إلى رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات، حيث يهدف المركز إلى الاستفادة من مخرجات هذا اللقاء لتطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.

واستعرض اللقاء الذي شارك فيه 24 مشاركاً ومشاركة أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة, كما استعرض اللقاء دور مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تعزيز قيم التلاحم والتماسك.

وحظي اللقاء بالعديد من المداخلات والمقترحات من المشاركين والمشاركات الذين سلطوا الضوء على أهم تلك القضايا الاجتماعية.