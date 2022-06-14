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شاهد.. ضبط منتجات تدعو للشذوذ والمثلية

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1443 هـ      14 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة وصادرت منتجات تتضمن رموزًا ودلالات تدعو للشذوذ والمثلية وتنافي الفطرة السوية.

وأكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم توقيع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية على العديد من منافذ بيع الملابس والمستلزمات.

ودعا الحسين عند مشاهدة رموز أو دلالات تدعو للشذوذ إلى رفع البلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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