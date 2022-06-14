شاهد.. ضبط منتجات تدعو للشذوذ والمثلية

جدة : البلاد

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة وصادرت منتجات تتضمن رموزًا ودلالات تدعو للشذوذ والمثلية وتنافي الفطرة السوية.

وأكد متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أنه تم توقيع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية على العديد من منافذ بيع الملابس والمستلزمات.

ودعا الحسين عند مشاهدة رموز أو دلالات تدعو للشذوذ إلى رفع البلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900.