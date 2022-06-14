تونس.. مفاوضات لتفادي الإضراب

تونس – البلاد

دخل الاتحاد العام التونسي للشغل في مفاوضات مع الحكومة أمس، قبل 3 أيام على موعد الإضراب العام الذي دعا إلى تنفيذه في القطاع العام.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في اجتماع نقابي بمحافظة المنستير: إن جلسة المفاوضات جاءت بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشددًا على رفضه “الحوار من أجل الحوار”، معبرًا عن أمله في أن يفضي هذا الحوار إلى حلول لتنفيذ الاستحقاقات والمطالب الاجتماعية. ولإلغاء الإضراب، يشترط اتحاد الشغل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة.

وستزيد هذه المطالب من الضغوط المفروضة على الحكومة التي تواجه أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وتقود جهودًا كبيرة ومفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار لإنعاش الخزينة العامة. وتقول الحكومة: إن رفع الأجور في هذه الفترة لا يتناسب مع إمكانيات الدولة المالية. ولمنحها هذا التمويل، يشترط صندوق النقد الدولي على حكومة تونس حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتجميد الأجور من أجل تقليص عجز الميزانية.