المملكة تشارك بـ 163مشروعاً في منظمتَيْ (ISO) و (IEC)

الرياض : البلاد

أسهمت المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن 16 لجنة دولية فنية مختلفة بدراسة حوالي 163 مشروعاً خلال العام الحالي 2022م في كل من المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وذلك في إطار تعزيز مكانة المملكة الدولية وإسهامها في مجال رقابة وتنظيم الأجهزة والمستلزمات الطبية، وبصفتها عضوًا مشاركًا في هذه المنظمات من خلال إعداد المواصفات الفنية ودراستها وإبداء الرأي الفني والعلمي عبر ممثليها من المختصين والخبراء في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بالهيئة المهندس علي بن محسن الضلعان أن المملكة شاركت بصفتها خبيرًا ضمن مجموعة استشارية دولية في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الطبية (AG SNAIG) لقيادة توجهات المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC) في هذا المجال، وأن مشاركة المملكة في عدد من المشاريع الفنية والعلمية شملت موضوعات مختلفة, أبرزها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي وشبكات البرمجيات في الأجهزة الكهربائية الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير وأجهزة الشفط الطبية والمحفزات الكهربائية للأعصاب والعضلات وتقييم المخاطر المرتبطة بالخطأ الأحادي في الأجهزة الطبية الكهربائية وأدوات الحجامة وإبر الوخز (الطب البديل والتكميلي) والقفازات الجراحية وقفازات فحص المرضى ومنتجات البصريات والعدسات اللاصقة وأجهزة التصوير ذات الاستخدام الطبي والكواشف المخبرية التشخيصية وأجهزة ومنتجات الأسنان وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

وأكد الضلعان أن الدراسات والآراء باسم المملكة نتج عنها إحداث العديد من التغييرات في المشاريع الدولية، إذ أرسلت المملكة العديد من الملاحظات الفنية لتحديث المواصفة الدولية للبرمجيات الصحية، ونتيجة لذلك أُعِيدت دراسة المواصفة دوليًا ودُعِيَ ممثلو المملكة وممثلو خمس دول أخرى لإعداد خطة لتحديث المواصفة تتوافق مع منهجية إعدادها الدولية بما يخدم التطور التقني في هذا المجال، والإسهام في تحديد المصطلحات والتعريفات القياسية لأدوات الحجامة وللحجامة الجافة والحجامة الرطبة، وتحديد ضوابط السلامة قبل وأثناء وبعد استخدام تلك الأدوات، و قيادة المملكة لمشروع المواصفة القياسية الدولية حول ضوابط السلامة لأدوات الحجامة (ISO/DIS 5227), وذلك ضمن أعمال اللجنة الفنية الدولية لمواصفات منتجات الطب البديل والتكميلي.

وتنعكس هذه الجهود والمشاركات الدولية للمملكة في دعم الابتكار وصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية وضمان سلامة وجودة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتعزيز مكانة المملكة الدولية وإسهامها في مجال الرقابة الدولية والتنظيم ووضع المواصفات القياسية.