أمانة المدينة المنورة تجند 5500 كادر بشري لخدمة ضيوف الرحمن

المدينة المنورة : البلاد

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة جاهزيتها لتنفيذ خطة موسم حج هذا العام لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال كامل طاقاتها البشرية والآلية.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى من خلال الخطة التي جندت لها أكثر من 5500 موظف وعامل, إضافة إلى ما يزيد عن (650) آلة ومعدة، فضلاً عن مواصلة قطاعاتها الإدارية وبلدياتها الفرعية ومراكزها الخدمية لتقديم الخدمات المناطة بها وفق أعلى المعايير الخدمية، التي تأتي انطلاقاً من حرص الحكومة الرشيدة لتوفير جميع الإمكانات وبذل أقصى الطاقات لأمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أنها ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تسخير الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على النظافة العامة للمنطقة المركزية ومناطق التاريخ الإسلامي على مدار الساعة، وتنظيم الأسواق وتشديد الرقابة فيها، ورفع الجاهزية القصوى لمواجهة أي طارئ -لا سمح الله-.

وشددت على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة لتنفيذ أعمال الرقابة على الأغذية والمطابخ المركزية، ومطاعم الإعاشة والمخابز ومحال الحلويات والفنادق، بالإضافة لمتابعة محطات الوقود، ومراكز الخدمة والاستراحات الواقعة على الطرق السريعة، داعيةً الأهالي إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو تقديم بلاغ عبر تطبيق (بلدي 940) المتاح على الأجهزة الذكية.