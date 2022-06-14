“أداء” يطلق 40 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 800 موظف في الأجهزة العامة

الرياض : البلاد

أطلق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) اليوم، برامج التدريب التي تستهدف أكثر من 800 متدرب من 70 جهازاً عاماً، ويتضمن البرنامج أكثر من 40 برنامجاً تدريبياً، منها 30 برنامجاً تدريبياً حضورياً في مدينة الرياض، و10 برامج تدريبية افتراضية، تستمر إلى أكتوبر 2022.

وتركز برامج التدريب على عدة موضوعات، هي: الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الرئيسية، وإدارة الإستراتيجية، والتخطيط الإستراتيجي، بالإضافة إلى أساسيات قياس تجربة المستفيد.

وأوضح مدير إدارة التدريب والتطوير في مركز أداء عبدالعزيز الشايع أن البرامج التدريبية تهدف إلى تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات إدارة الإستراتيجية و قياس تجربة المستفيدين من الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نماذج ومنھجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتھا وفاعليتھا.

وبين أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة يقدم نوعين من برامج التدريب، الأول: التدريب الحضوري والافتراضي، ويهدف إلى بناء القدرات الداخلية للأجهزة العامة، والثاني: التدريب الإلكتروني، ويهدف إلى نشر ثقافة الأداء في المنظومة الحكومية.

ويأتي تنفيذ مركز “أداء” لبرامجه التدريبية انطلاقاً من المهام المنوطة به من نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة العامة وتعزيز قدراتها في هذا المجال؛ تكاملاً مع ما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء.