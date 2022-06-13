7 قراء يتنافسون على برنامج «إثراء القراءة»

الدمام ـ حمودالزهراني

يواصل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي” إثراء” جهوده في دعم المبدعين والموهوبين في مختلف البرامج الفنية والثقافية. وأمس حدد المركز، يومي 24 و25 من شهر يونيو الحالي، موعدًا لاختتام برنامج إثراء القراءة “أقرأ” في نسخته الـ 7 عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، ومشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين بالمملكة، والعالم العربي، وذلك في مقر المركز بالظهران.

ويتنافس على جوائز المسابقة سبعة قراء من جميع أنحاء المملكة للظفر بلقب “قارئ العام” في عرض تنافسي أمام لجنة تحكيم متخصصة، والإعلان عن الفائزين في مسارات الترجمة، وسفراء القراءة الذي خُصص للمعلمين والمعلمات، لتعزيز دورهم في نشر ثقافة القراءة بين الطلبة.

كما تتضمن فعاليات البرنامج مشاركات للأدباء وأمسية شعرية، وجلسات نقاشية بعنوان “لماذا نقرأ الأدب”، و”القراءة في عصر الرقمنة”، وعرضًا مسرحيًا بعنوان “السقوط عن نص دافئ”، إلى جانب إطلاق أغنية “أقرأ”، مع وجود معرض الكتبية لمقايضة الكتب، وعدد من المنصات لتوقيع الكتب.

يذكر أن مسابقة “أقرأ” سجّلت هذا العام أكثر من 12 ألف مشارك ومشاركة في مختلف المسارات، وأكثر من 5000 ساعة تعليمية، واستضافت أكثر من 46 كاتبًا ومثقفًا من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 75 ألف مشارك على مدار سبع دورات.