هالاند ونونيز.. مرحبًا في الدوري الإنجليزي!

استقبلت ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز نجمين جديدين الاثنين 13 يونيو، بتعاقد مانشستر سيتي مع إيرلينغ هالاند وليفربول مع داروين نونيز.

وانتقل الدولي النرويجي هالاند (21 عامًا) إلى النادي السماوي بعقد يمتد إلى 2027 مقابل 60 مليون يورو، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

فيما كسر الأوروغوياني نونيز (22 عامًا) سقف صفقات ليفربول وأصبح أغلى تعاقد في تاريخ النادي بقيمة 100 مليون يورو، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

إمكانات هائلة يمتلكها المهاجمان الشابان هالاند ونويز جعلت مانشستر سيتي وليفربول يتكبدون 160 مليون لجلبهما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل هالاند في الموسم الماضي مع بوروسيا دورتموند 29 هدفًا من إجمالي 30 مباراة خاضها في كل البطولات، فضلًا عن تقديم 4 تمريرات حاسمة.

وأحرز نونيز بقميص بنفيكا 34 هدفًا من أصل 41 مباراة في كل المسابقات، منها 6 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تقديم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

منافسة قوية ستشهدها إنجلترا الموسم المقبل 2022-2023 بين المهاجمين الكبار، أمثال سون مين وهاري كين ومحمد صلاح، وانضم لهم هالاند ونونيز.