موسم جدة يمنح عشّاق الرياضات والفعاليات البحرية العديد من الخيارات الحماسية

جدة- خالد بن مرضاح

تشهد الفعاليات البحرية في موسم جدة إقبالاً كبيراً من الزوار خصوصاً من فئة الشباب الراغبين في ممارسة رياضاتهم البحرية المشوقة وخوض تجاربهم الحماسية المتنوعة وقضاء أجمل الأوقات في البحر ووسط الفعاليات والتجارب المائية الجديدة.

وتستقطب “جدة ويفز” خلال موسم جدة حضور كبير من الزوار من عشاق هذا الفعاليات بمختلف الأعمار خصوصاً مع إجازات نهاية الإسبوع والإجازات المطولة؛ للإستمتاع بالعروض المقدمة في أجواء بحرية فريدة ترتسم معها جماليات كورنيش جدة الساحر.

وتبرز من بين الفعاليات البحرية الجاذبة رياضة “الفلاي بوردنق” أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً؛ لتمكين الباحثين عن الأجواء الحماسية خوض المغامرات المائية المتنوعة بتجربة مبتكرة تتيح استكشاف البحر بطريقة جديدة، إلى جانب تجارب القوارب وركوب “الجت سكي”، و”التجديف”، و”دراجات شيلر” المائية، وغيرها.

وتعد “جدة ويفز” إحدى مناطق الفعاليات البحرية التي تتميز بتنوع الخيارات فيها وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة الأنشطة المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر الجميلة.