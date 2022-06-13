«متعافي» تنقل تجارب مبهجة لـ 50 مريضا بالسرطان

جدة – البلاد

تغرس جمعية” متعافي السرطان” الخيرية روح التفاؤل وتبث الأمل في نفوس 50 مريضا بالسرطان منوما في مراكز الأورام بجميع مستشفيات المملكة، عبر مبادرة جديدة تنطلق في الأيام المقبلة، تشهد زيارات ميدانية يقوم بها مجموعة من المتعافين والمتعافيات من مرض السرطان، ينقلون خلالها تجارب مبهجة لمشوار تعافيهم من المرض، ويشرحون آلية الخطة العلاجية، وطرق التعامل مع الآثار الجانبية.

وأشار الدكتور بندر الدحيم الأمين العام للجمعية، إلى أن أهمية المبادرة تكمن في كونها ولدت من رحم معاناة مرضى السرطان الذي يحتاجون إلى الدعم النفسي والمعنوي بطرق مبتكرة وغير تقليدية، وقال: “وددنا من خلال متعافي مشاركة مرضى السرطان كل تفاصيل المرض وبث روح الأمل والتفاؤل بداخلهم، من خلال نقل تجربة المرض وشرح آلية التعامل مع الخطة العلاجية، وتثقيف المجتمع عن مرض السرطان، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، والشديد على أهمية الكشف المبكر”.

ولفت إلى أن المبادرة تحظى باهتمام كبير من قبل جمعية متعافي، لما لها من أثر نفسي إيجابي لدى مرضى ومتعافي السرطان وذويهم، حيث تعتبر “المبادرة إحدى الأسس التي قامت عليها الجمعية منذ عام 2009، حيث بدأنا كمجموعة تطوعية في منطقة الرياض.