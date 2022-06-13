متحدث الأمانة: 9 مشاريع لخفض المياه الجوفية

جدة – إيمان بـدوي

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي لـ”البلاد” أن الطرق والمرافق العامة شرق جدة تشبعتبالمياه الجوفية حتى ظهرت على السطح، وذلك نتيجة لعدم توفر شبكات للصرف الصحي في هذه الأحياء، لافتا إلى أنه حرصا على تخفيف معاناة السكان وحماية المرافق العامة، وفي إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وتحت إشراف محافظة جدة، تم توقيع محضر مشترك لتنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية، حيث إن هناك قسما تنفذه أمانة محافظة جدة، وآخر تنفذه شركة المياه الوطنية، وذلك من خلال حزمة من مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية.

واستطرد، أن الأمانة عملت على تنفيذ 9 مشاريع لتخفيض منسوب المياه السطحية في الأحياء المتضررة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشاريع حي التيسير، وحي الفلاح 1/2/4، وحي الأصالة بنسبة تزيد عن 90% كما يجري العمل على تنفيذ مشاريع في أحياء الفلاح/4، وطيبة، والهدى، والأجاويد، وطريق الملك فيصل “عابر القارات سابقا “، والحمدانية، والصالحية، والكوثر، والريان، والرحمانية.