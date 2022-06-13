كأس العالم 2022: إقرار العمل بـ5 تبديلات

اعتمد المجلس الدولي لكرة القدم “IFAB” العمل بقاعدة 5 تبديلات في مسابقة كأس العالم 2022 في قطر باجتماعه السنوي الذي عقده الاثنين 13 يونيو.



وقال البيان الختامي للاجتماع رقم 136 المنعقد في الدوحة بين “IFAB” و”FIFA” أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 1 يوليو المقبل.



وبدا أن تقنية الحكم شبه الآلي سيتم تطبيقها في مونديال قطر بعد أن منح “IFAB” الأذن للخبراء بتقييم الموقف، وسط ترحيب من الجميع باعتمادها.

جرى مسبقًا الاعتماد على حكم التسلل شبه الآلي بكأس العالم للأندية وكأس العرب، لكن هذه المرة قد يرتقي الاعتماد إلى مستوى كأس العالم للرجال.

ويحتوي روبوت حكم التسلل شبه الآلي على 10 كاميرات عالية الدقة، تستطيع تتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، وهي أسرع وأدق من الحكم الاعتيادي.

كأس العالم في قطر 2022 أصبح أول نسخة تشهد تحكيم إناث، وأول نسخة يقام في فصل الشتاء، وكذلك قد يكون أول نسخة تدشن حكم التسلل شبه الآلي.