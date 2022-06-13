سوق السبت.. لوحة فنية لدعم المواهب الشابة

جدة – خالد بن مرضاح

في ردهات سوق السبت بجدة آرت، وضمن فعاليات موسم جدة 2022، يتنافس عدد كبير من الشباب في عرض منتجاتهم المتمثلة في المنسوجات وأدوات الزينة النسائية والمنزلية والمكتبية والإكسسوارات، كما تشارك الأسر المنتجة بتقديم إبداعاتها المتنوعة، فضلًا عن مشاركة أصحاب الأفكار والمبادرات ورواد الأعمال بمنتجاتهم التي يقبل على شرائها زوار جدة آرت بروميناد. ويعد “سوق السبت” في منطقة جدة آرت بروميناد لوحة بديعة من مشاهد موسم جدة، حيث يشبه البازار الثقافي الذي امتزج فيه طابع الترفيه بالتسوق على الإطلالات الساحرة للمنطقة على كورنيش جدة، وزاد المشهد جمالاً تنوع العروض والفقرات الترفيهية التي تقدم في جدة آرت للزوار، مما أوجد حالة من المتعة والجمال جذبت العديد من زوار الموسم.



وقالت عالية، إحدى المشاركات في السوق: معرضنا يعمل على تصوير الأشخاص وطباعتها على مكعبات صغيرة، ويتم تركيبها من قبل صاحب الصورة حسب الأرقام والألوان المحددة لكل صورة، وهي لوحة رائعة، بأحجام مختلفة. يشار إلى أن الهدف من سوق السبت يتمثل في تمكين أكبر عدد من الأسر المنتجة والشباب والشابات للمشاركة في المواسم والفعاليات الموجودة في المملكة، ويتم التسجيل عن طريق منصة”مطلوب”، وقد تم حتى الآن تسجيل 200 مشاركة في هذا السوق، والإشتراك في السوق بأسعار رمزية، وتم اختيار الموقع في جدة آرت لاستقطاب أكبر عدد من الزوار للتعرف على المنتجات بمختلف أنماطها.

والتسجيل عن طريق منصة مطلوب ليس مقتصرا على سوق السبت، فحسب؛ بل إن كل المشاركات في فعاليات الموسم يتم استقبالها عن طريق المنصة.