حافلة “الكوستر” بحديقة الأمير ماجد تعيد للزوار ذكريات “خط البلدة “

جدة- خالد بن مرضاح

أعادت حديقة الأمير ماجد بموسم جدة شريط الذكريات القديمة لدى الزوار من خلال ألعاب تحاكي حافلات النقل القديمة والتي كان يطلق عليها أهالي جدة وبعض سكان المدن الأخرى “خط البلدة”.

وتعد حافلات “الكوستر” أو ما يطلق عليها اسم “خط البلدة” إحدى وسائل النقل القديمة التي كان يعتمد عليها المواطنون قبل أكثر من 32 عاماً في تنقلاتهم داخل المدن في مرحلة مضت قبل دخول الحافلات الحديثة ووسائل النقل المريحة وسيارات الأجرة الجديدة، إلى جانب المترو والقطارات وتوفر العديد من خيارات النقل للمواطن سهلت عليه كثيراً التنقل والحركة.

وتقع لعبة “الكوستر” التي يطلق عليها زوار الموسم “باص الطيّبين” في المنطقة المخصصة للألعاب بحديقة الأمير ماجد، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الصغار لتجربة ركوب الحافلات قديماً وطريقة نقل المسافرين، ولم يقف الأمر على الأطفال فقط، بل كانت هناك مشاركة من كبار السن ممن عاشوا تلك المرحلة ومارسوا قيادة تلك الحافلات قديماً حيث أعادت هذهةاللعبة لهم ذكريات مضت في أجواء من المتعة والترفيه.

وتُعد حديقة الأمير ماجد من أكبر حدائق جدة وإحدى المناطق المميزة في الموسم التي توفر للزوار خيارات الاستمتاع برحلة رائعة تشمل فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وخيارات تسوق ومطاعم والعديد من الخيارات الأخرى.