“جدة آرت بروميناد”.. رحلة ترفيهية فريدة على أنغام الموسيقى والعروض الحية

جدة- خالد بن مرضاح

توفر “جدة آرت بروميناد” لزوار موسم جدة العديد من خيارات الترفيه المتنوعة بمواقع فعالياتها التي تستقطب يومياً العديد من الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويجد زائر “جدة آرت بروميناد” نفسه أمام عروض حية استعراضية، وخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، وعروض مسرحية وألعاب نارية وألعاب أطفال مشوقة وألعاب كرنفال وفعاليات التلوين على الوجه، بالإضافة إلى توفر العديد من خيارات التنقل داخل المنطقة سواءً عن طريق عربات الجولف أو السكوترات أو المواصلات الأخرى، كما أن دخول “جدة آرت بروميناد” مجاني للزوار لمنحهم فرصة قضاء أجمل الأوقات في هذه المنطقة والإستمتاع بفعالياتها.

وتضم “جدة آرت بروميناد” أكثر من 95 مطعم ومقهى فاخرة تقدم أشهى المأكولات والمشروبات والحلويات، كما تتوفر فيها عروض غنائية تقام على المسرح المائي؛ لمنح الزوار خياراً جديداً من المتعة والسعادة وسط أجواء رائعة.

وتشكلت الفرق الاستعراضية بعروضها التفاعلية في ساحات “جدة آرت بروميناد” لوحة من لوحات الفرح والتشويق لزوار الموسم كما تشهد المنطقة كل سبت “سوق السبت” الذي يجمع مبادرات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم المتنوعة على الزوار.