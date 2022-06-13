جداريات سيتي ووك.. تحفة فنية بصرية بأنامل موهوبين سعوديين

جدة- خالد بن مرضاح

رسمت جداريات منطقة “سيتي ووك” لوحات بصرية مميزة على مواقع الفعاليات، أضفت مزيداً من المتعة لدى الزوار واستوقفتهم كثيراً للاطلاع على فنون الرسوم التي تجسدها.

وتأتي الفكرة ضمن المبادرات الإبداعية لتجميل المناطق الترفيهية وتمثل الجداريات واحدة من المظاهر الفريدة في المنطقة التي شكلت تناغم ترفيهي وثقافي بالفنون.

وكشف الرسام راشد سنبل عن فكرة الرسومات التي قدمها في المنطقة والمتمثلة بأربع جداريات موزعة في أروقة “سيتي ووك” متحدثاً بأن الفكرة جاءت بعد أن رسم العديد من الجداريات في مواسم المملكة التي نالت الاعجاب، ويستوحي سنبل الرسومات على حسب شكل المنطقة الترفيهية في الفعالية مستخدماً عدد من الأدوات مثل البخاخات والرولات المخصصة للجدارية التي يتفنن بها ويستنتج الجداريات على حسب تشكيل المناطق الفرعية في “سيتي ووك” حيث قدم بفنه جداريات مختلفة في منطقة الأزياء والشارع الياباني ومنطقة الرعب، مؤكداً بأن موسم جدة منح الفرصة لكل المواهب، ويكمن الإنجاز بسرعة التنفيذ والدقة في الآداء مشيراً بأن موسم جدة منحه رسم أرضيات مناطق سيتي ووك وجدة بير ونادي اليخوت وجدة آرت بروميناد وجدة جنغل على مساحة 120 ألف م مربع معتبراً بأن هذه الرسومات بالجداريات والأرضيات يعتبر انجاز في مسيرته بمشاركة فريق يضم أكثر من 50 شخص.

واكتملت جداريات “سيتي ووك” برسومات المبدع هيثم الحجوج الذي قدم جداريتين معرباً أن الموسم كان بمثابة فرصة لنشر أعماله الفنيه، ويستوحي رسم الجدارية من طابع المكان حيث استوحاها من ستايل (سيتم بونك) أحد الأنواع الفرعية بالخيال العلمي، وقدم خيال رسوماته برمز يدل على الأناقة في القرن التاسع عشر معتمداً بجدارياته على شكل يحاكي طابع مناطق “سيتي ووك” مؤكداً بأن الرسمة الواحدة استغرقت 3 أيام لا نجازها مشيراً بفخره واعتزازه على الدعم الكبير في موسم جدة لإبراز موهبته وتقديم كل ما لديه من ابداع لاكتمال التحفة الفنية.