الأنمي في «ستان لي سوبر كون» تبهر الجمهور

جدة ـ إيمان بدوي ـ نجود النهدي

في ردهات معرض “ستان لي سوبر كون ” يتحول المشهد إلى فانتازيا من الألوان والرسوم وتصفح ” مجلات ” عالم الكوميك والأنمي والسفر في تفاصيل القصص الخيالية الماتعة، ويحظى المعرض يوميا بحضور كبير من الشباب والأطفال من الجنسين، الذين تشهدهم شخصيات الأنمي والمجلات القديمة التي تعود إلى العام 1940.

وتمكن المعرض الذي يتضمن 24 جناحا ورقيا من تحقيق نجاح باهر؛ حيث يمكن للزوار التعرف على مشاهد الثقافة التي جسدها ” ستان لي ” في تاريخه ومسيرته الدرامية، وتتضمن كل مجلة تقييماً خاصاً بها من 10 درجات يعود لقيمتها السوقية ولحجم تأثيرها الاجتماعي. وتكرس المجلات عطاء معظم الممثلين في عالم هوليود.

وفي المعرض تستعرض المجلات قصص البدايات لكل شخصية من شخصيات الأنمي مثل” يبايدرمان وهالك وأيرومان” وأكثر من 15 شخصية شهيرة بارزة في عالم الكوميك. وتعد شخصية SUB-Mariner التابعة لمجلة Human Torch أقدم مجلة معروضة، دُشِّنت في العام 1940، وتتراوح قيمتها بين 500 – 750 ألف دولار. وحظيت مجلة Silver Surfer الصادرة في العام 1968 من تمكن مؤلف القصص “ستان لي” بالتوقيع على أول عدد له، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار. وتستمد المجلات أهميتها من المخزون الثقافي الغني الذي يكتنزه عالمَا الكوميك والأنمي، حيث يهدف إلى أهمية الاحتفاظ بالتاريخ والمعلومات التي تعكس أهمية المعرض؛ إذ تتجاوز قيمة المجلات المعروضة 5 ملايين دولار.



وتتواصل فعاليات موسم جدة، ويقدم يوميا حزمة من الفعاليات والعديد من المعارض والتجارب العالمية غير المسبوقة في جميع مناطق الفعاليات؛ للنهوض بصناعة الترفيه في المملكة، وتعزيز مكانتها؛ سياحياً وترفيهياً وثقافياً، بما تتميز به من تنوع تاريخي وحضاري، وما تمتلكه من مقومات جعلتها مقصداً للزوار والسائحين من مختلف دول العالم طوال العام.

يذكر أن المعارض العالمية المتنوعة أسهمت في جذب العديد من الزوار، بما تشكّله من قيمة وقيمة عالمية بمشاركة العديد من نجوم العالم في فعالياتها المتنوعة الذين يمتلكون قاعدة جماهيرية واسعة على مستوى العالم في المجالات الفنية والترفيهية عكست مكانة المملكة، وجعلتها محط الأنظار ومكاناً أمثل للمعارض العالمية ذات الأهمية والقيمة الرفيعة.

كما تعد المعارض بمثابة بوصلة للجذب السياحي والترفيهي، وتساهم في تفعيل الحراك التنموي وإيجاد العديد من الفرص الوظيفية للشباب.