أمير منطقة الباحة يرعى انطلاق مؤتمر وجهة الغد

الباحة : البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد مساعد وزير السياحة للشؤون التنفيذية والإستراتيجية اليوم، انطلاق مؤتمر وجهة الغد الذي تنظمه وزارة السياحة، والمقام بالمنطقة, ويستمر يومين، ويمثل حدثاً استثمارياً بارزاً يضم أنشطة واقعية وافتراضية.

ويضم المؤتمر مجموعة من البرامج الحكومية التي تستهدف المستثمرين والمشغلين في قطاع السياحة والفنادق العالمية وشركات السفر، ومجموعة مختارة من الشركات العامة والخاصة في القطاع.

ويتخلل المؤتمر جلسات حوارية يشارك فيها أبرز المستثمرين في المنطقة والمملكة، حيث سيتعرفون على الفرص المتاحة، ويتواصلون مع الشركاء والجهات الحكومية المعنية؛ وذلك للاستفادة بالشكل الأمثل من مشاركتهم في الحدث.

كما ستسهم الزيارات الميدانية وأنشطة التواصل التي يتيحها مؤتمر وجهة الغد بتوفير العديد من الفرص للوفود لاستهلال النقاشات المتعلقة بإبرام الاتفاقيات المحتملة، وتبادل المعرفة، وقياس العائدات الاستثمارية بشكل أفضل. سيُسلَّط الضوء خلال المؤتمر على الاستثمارات السياحية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والمشغلين الدوليين, بوصف الباحة واحدة من أبرز الوجهات الفريدة في المملكة، التي يُعمَل على تطويرها وفقاً لإستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.

وانطلق المؤتمر بكلمة لسمو أمير منطقة الباحة، نوَّه فيها بأهمية المؤتمر الذي تقيمه وزارة السياحة ضمن خططها الرامية إلى تطوير القطاع السياحي ليكون رافداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم مستهدفات الرؤية المملكة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في الوطن بعرض الفرص الاستثمارية السياحية والمسهمة من خلال البحوث وأوراق العمل التي يعرضها المؤتمر وتبادل وجهات النظر عن كيفية إسهام الجهات الحكومية، في دعم ودفع عجلة النمو في الباحة لتتحول المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية رائدة وتسليط الضوء على القيمة الحقيقية وخطط التطوير والتنمية للمواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة, موكداً أننا سنقف من خلال المؤتمر على أفضل الإستراتيجيات التي يمكن تبنيها لتعريف المستثمرين بهذه المزايا.

وأشار سموه إلى أن منطقة الباحة -ولله الحمد- تحظى باهتمام ورعاية من قبل القيادة الحكيمة, منوهاً بجهود معالي وزير السياحة وسمو الأميرة هيفاء بنت محمد وجميع الجهات الحكومية على تعاونهم بما يخدم السياحة بالمنطقة.

من جهتها، أكدت الأميرة هيفاء بنت محمد أن المجتمع يأتي أولاً، وبعد نجاح مؤتمر وجهة الغد في الأحساء، يُعمَل على تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها منطقة الباحة بوصفها إحدى الوجهات ذات الأولوية في إستراتيجية السياحة الوطنية.

وأوضحت أن تنظيم مؤتمر “وجهة الغد – الباحة” يأتي في خطوة متقدمة على صعيد الاستثمار السياحي، وضمن سعيها لاستقطاب الأفراد والشركات المتطلعين للاستثمار في قطاع السياحة الواعد بالمملكة، وذلك من خلال فعاليات حضورية وعبر الإنترنت.

وسيتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والأخرى المتخصصة، ستناقش مجموعة من الموضوعات الرئيسة التي تهم المستثمرين وصناع القرار في المنطقة, حيث تعد المملكة رائدة عالمياً في تطوير وتنمية قطاع السياحة، وقد استطاعت التعافي من تبعات الجائحة العالمية بوتيرة سريعة، خاصةً مع رفع أغلب الإجراءات الاحترازية والوقائية على إثر انخفاض معدل الإصابات بالفيروس إلى مستويات متدنية؛ نتيجة تكاتف المؤسسات المعنية كافة، والوعي العالي لدى المجتمع السعودي.

واختتمت كلمتها بوصف زيارتها للباحة قائلةً: “إن أجمل ما في الباحة هو أهلها وأجواؤها، وأهلها مستعدون للاستثمار فيها، وقد بدؤوا بالفعل، فكل المقومات موجودة هنا للارتقاء بالسياحة الوطنية إلى المستويات العالمية، وزارة السياحة وشركاؤنا في منظومة السياحة والجهات الحكومية هنا اليوم لنستمع ولندعم ونستكشف الفرص الاستثمارية الضخمة في المنطقة سوياً، إدراكاً منا بأهمية التواصل مع المستثمرين، حيث سنستمر في العمل معهم من أجل تطوير وتمكين قطاع السياحة وضمان نموه وازدهاره”.

يذكر أن المؤتمر يشهد مشاركة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويواكب ذلك حضور واسع لممثلي أبرز الفنادق العالمية وغيرها من الشركات الاستشارية.

فيما كشف وكيل وزير السياحة لجذب الاستثمار محمود عبدالهادي، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل وجهات النظر مع المستثمرين وجميع الجهات المعنية وتعزيز الفهم لفرص الاستثمار السياحي في المملكة، ومع ارتفاع معدل الاستثمارات السياحية في المملكة، ستتحقق المستهدفات ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 بصورة أكبر، بالإضافة إلى تعزيز تجربة المسافرين والزوار وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم.