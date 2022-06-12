65 مليارا.. تدفقات استثمارات أجنبية

الدمام – البلاد

كشف ثامر السعدون، الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، عن ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 17.11 مليار ريال في عام 2019 لتصل إلى 65 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021، مؤكدا نجاح البرنامج خلال الفترة الماضية، في تحقيق بعض الأهداف المرسومة للبرنامج على المستوى الاقتصادي، والأداء الفعلي للقطاع الخاص.

وأشار خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، حول مسيرة برنامج التحول الوطني وأبرز مبادراته وإنجازاته، إلى ارتفاع نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية لتصل إلى 94% بنهاية 2021،لافتا إلى أن أهم إنجازات البرنامج على مختلف الأصعدة، تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاعات الواعدة، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وذكر أن البرنامج يعمل على تحقيق 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا للرؤية، ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي أهدافها، تشمل: تسهيل ممارسة الأعمال، وتطوير قطاع التجزئة، ودعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالمياً، وتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن برنامج التحول الوطني يُسهم إسهامًا بالغًا في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة سواء في تطوير الأنظمة الحكومية وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية أو في تسهيل ممارسة الأعمال واتساع قاعدة التحول الرقمي وحلول التقنية وتنظيم سوق العمل، وغيرها من الإنجازات.