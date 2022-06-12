5 مدن جديدة بالمؤشر الإيجاري

جدة – البلاد

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” عن إضافة 5 مدن جديدة لخدمة “المؤشر الإيجاري”، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني.

وأوضح “إيجار” أن المدن الخمس الجديدة هي( أبها، وسكاكا، ونجران، والأحساء والباحة)، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر 15 مدينة، تغطي معظم مناطق المملكة، مشيرا إلى أن بيانات التقرير الرابع للمؤشر الإيجاري سجلت صفقات إيجارية تجاوزت 113 ألف عقد خلال شهر مايو الماضي؛ حيث بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 86 ألف عقد، بينما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 27 ألف عقد.

وأضاف: إن مدينة الرياض تصدرت تقرير المؤشر الإيجاري الرابع كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 40 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بأكثر من 30 ألف عقد سكني وتجاري، ثم الدمام بأكثر من 8800 عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 8400 عقد، ثم المدينة المنورة بأكثر من 5900 عقد.

كما سجلت الأحساء أكثر من 3 آلاف صفقة سكنية وتجارية في المدن المضافة في مايو، تلتها نجران بأكثر من 1700 صفقة، فيما جاءت أبها مسجلة أكثر من 1150 صفقة، وسكاكا بنحو 890 صفقة، وأخيرًا الباحة بـ 242 صفقة.

ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة.