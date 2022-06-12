وفد مجلس الشورى يبدأ غدًا زيارةً رسمية إلى البرلمان الأوروبي

الرياض : البلاد

يبدأ وفد مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور أيمن بن صالح فاضل زيارة إلى البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، تلبية لدعوة من البرلمان الأوروبي.

وأشار عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي -في تصريح صحفي قبل الزيارة- إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق العمل الذي يقوم به مجلس الشورى فيما يتعلق بأدواره المتصلة بالدبلوماسية البرلمانية ودوره في تعزيز التعاون بين مجلس الشورى مع البرلمان الأوروبي.

كما أكد رئيس الوفد أن الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات مع الجانب البلجيكي لبحث العديد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا، لاسيما التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الفدرالي البلجيكي.

وسيعقد الوفد خلال الزيارة الاجتماع البرلماني الخامس عشر بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، كما سيلتقي بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وعدد من أعضاء البرلمان الفدرالي البلجيكي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البلجيكية.

وكان وفد مجلس الشورى قد وصل إلى بروكسل، حيث كان في استقبال الوفد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، وعدد من المسؤولين في السفارة، وعدد من المسؤولين في بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي.

ويضم وفد مجلس الشورى عددًا من أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي الدكتور خالد بن محمود زبير، ورائدة بنت عبدالله أبونيان، والدكتور متعب بن عايد المطيري، والدكتور هادي بن علي اليامي، وهدى بنت عبدالرحمن الحليسي.