موسكو تتوعد الناتو بالرد على حشد قوات في بولندا

كييف – البلاد

في وقت تصاعدت التعزيزات العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، جددت روسيا تحذيراتها لـ”الناتو” أن الرد سيكون قاسيا؛ إذ أكد رئيس إدارة مسؤولة عن العلاقات الروسية مع أوروبا في وزارة الخارجية أوليج تيابكين، أن موسكو سترد على حشد قوات الناتو في بولندا، مضيفا أن الرد سيكون على نحو متناسب. وقال تيابكين وفقا لوكالة “إنترفاكس” للأنباء: إن “أي رد سيكون، كما هو الحال دائما، متناسبا وملائما ويهدف إلى تحييد التهديدات المحتملة لأمن روسيا الاتحادية”، وفق تعبيره.

وتشهد الأراضي البولندية تعزيزات للحلف منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، التي فاقمت المخاوف من توسع النزاع إلى دول أوروبية أخرى مجاورة لأوكرانيا. وتتواجد أكثر من ربع القوات الخاضعة للقيادة المباشرة للحلف على أراضي بولندا، التي تشترك في جزء كبير من حدودها مع أوكرانيا. فيما يرابط 9 آلاف جندي في إستونيا، ونفس العدد تقريبا في لاتفيا، أما في ليتوانيا فيوجد أكثر من 20 ألف مقاتل. وعلى الحدود الغربية لأوكرانيا، يتواجد 15100 جندي للأطلسي في سلوفاكيا، و24800 في المجر، و79300 في رومانيا، و26900 في بلغاريا، بينما حذرت موسكو مرارا وتكرارا على مر الأشهر الماضية من عسكرة الشرق الأوروبي.