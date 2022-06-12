مناقشة الإطار الوطني الموحد لمنح الامتيازات السريرية في المملكة

الرياض : البلاد

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل , اليوم ، الاجتماع الثامن والتسعين للمجلس.

وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المُدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع تطوير الخدمات الإسعافية.

كما اطّلع المجلس على السياسة الوطنية الموحدة لمنح الامتيازات السريرية في المملكة، الذي يهدف إلى تأمين بروتوكول مشترك وموحد لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث يستند هذا المشروع على الأساس الاستراتيجي الثاني عشر “حماية المرضى وحفظ حقوقهم” الوارد في استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة.

فيما اطّلع المجلس على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للعاملين في الرعاية الصحية المنزلية، كما تم الاطّلاع على تقرير عن أعمال المركز الوطني للأورام.

وناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”.

من جهة أخرى كرم وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي , أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية السابق الدكتور أيمن بن أسعد عبده ، على ما قدمه من جهود خلال فترة عضويته في المجلس.