مظاهرات في مدن أميركية للمطالبة بقوانين أكثر صرامة لحمل الأسلحة

واشنطن : د ب أ

تظاهر العديد من السكان في واشنطن ومدن أخرى في الولايات المتحدة مطالبين بقوانين أكثر صرامة لحمل السلاح ، وذلك بعد أسبوعين ونصف من المذبحة التي وقعت في مدرسة بتكساس.

وشارك آلاف الأشخاص في ما أطلق عليه “مسيرة من أجل الحياة” اليوم السبت بالعاصمة واشنطن، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الصلوات و الذكريات لا تكفي” و “احموا الأطفال لا السلاح” و “كفى كفى!”

وكان عدد من النشطاء قد دعوا إلى تنظيم مظاهرات في عدة مدن بالولايات المتحدة.

كان شاب في الثامنة عشرة من العمر قتل يوم الرابع والعشرين من مايو الماضي 19 طفلا ومعلمتين برصاص بندقيته في إحدى المدارس ببلدة أوفالدي الصغيرة في ولاية تكساس.