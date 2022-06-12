مسابقة “مذيع الموسم” تواصل استقبال ابداعات الأطفال

جدة- خالد بن مرضاح

يواصل زوار موسم جدة من الأطفال بين سن 8-14سنة المشاركة في مسابقة “مذيع الموسم”، والفوز بجائزة قدرها 30 ألف ريال.

وشهدت المسابقة مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال من الجنسين، من خلال تصوير مقاطع فيديو تتصمن الحديث عن مناطق فعاليات موسم جدة، وأبرز العروض والتجارب العالمية، ونقل الأجواء في المنطقة المختارة بشكل حماسي يجذب المشاهدين.

وتقوم المسابقة على تصوير “مقطع فيديو” لمنطقة من مناطق الموسم، والتحدث عنها، ونشرها ببرنامج “تك توك” تحت هاشتاق #مذيع_الموسم، حيث تعد المسابقة هي الأولى من نوعها للأطفال، كما حدد مسؤولي المسابقة آخر موعد لاستقبال المشاركات يوم السبت المقبل الموافق 11 يونيو.

وتعد مسابقة “مذيع الموسم” وسيلة حماسية لتشيع الأطفال على الابداع وفن الالقاء، كما تعزز الثقة بالنفس، واكتشاف مواهب الأطفال في التصوير والالقاء، وترك مساحة تشاركية لهم بالموسم، حيث توظف هذه الخبرات بالمواقف الحياتية المختلفة للمشتركين.