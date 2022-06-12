ليفاندوفسكي على “أبواب” الدوري الإنجليزي

بات من المؤكد أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 عامًا) سيرحل عن صفوف ناديه بايرن ميونيخ الألماني في الميركاتو الصيفي الحالي لعام 2022.

ليفاندوفسكي أكد في عديد المناسبات أنه لا ينوي البقاء مع بايرن ميونيخ مطلقًا، ما أقحمه في مشكلات متفاقمة مع الإدارة والجماهير البافارية على حد سواء.

ينقضي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ بانتهاء الموسم المقبل 2022-2023، وسيعمل النادي على بيعه هذا الصيف بدلًا من خسارته في الشتاء بالمجّان.

يتصدر برشلونة طليعة الفرق المحببة لليفاندوفسكي بحسب تصريحات اللاعب نفسه، لكن مؤخرًا دخل على خط المنافسة عديد الأطراف من نخبة أندية أوروبا.

طبقًا لتقارير إعلامية، فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدّم عرضًا لبايرن ميونيخ من أجل ليفاندوفسكي وقوبل بالرفض، شأنه شأن عرض برشلونة.

وذكرت يومية “ذا صن” البريطانية أن ناديين من الدوري الإنجليزي الممتاز تواصلا مع بايرن لنيل خدمات ليفاندوفسكي وهما مانشستر سيتي وتشيلسي.

عروض الأندية الإنجليزية في الغالب تتسم بضخامة الراتب الشخصي للاعب وقيمة الصفقة ككل، لإغراء النادي واللاعب، وبالأخص مانشستر سيتي الثري.

التقارير تشير إلى أنه مع صعوبة تعاقد برشلونة مع اللاعب، فإن ليفاندوفسكي في طريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الذي سيلبي مطالبه المادية حتمًا.

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