كيف أهدر برشلونة فرصة جلب داروين نونيز بـ15 مليون؟

أصبح المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز محور حديث سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن تأكد رحيله عن فريقه بنفيكا البرتغالي باتجاه أحد عمالقة أوروبا.

نونيز البالغ من العمر 22 عامًا، سجّل الموسم الماضي 2021-2022 بقميص بنفيكا 34 هدفًا في كل المسابقات، منهم 6 أهداف بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من المرجح أن ينتقل داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 80 مليون يورو بحسب وسائل إعلام إنجليزية، لكن مصادر أخرى تقول أن مانشستر يونايتد قدّم عرضًا أكبر.

مع هذه الحرب الشرسة في الميركاتو للحصول على خدمات داروين نونيز، فإن فريق برشلونة الإسباني فوّت فرصة التعاقد معه مقابل 15 مليون يورو فقط.

الأوروغوياني لويس سواريز قال عام 2021 في مقابلة صحفية إنه نصح برشلونة بالتعاقد مع نونيز عندما كان لاعبًا في ألميريا، لكن نصيحته ضُرب بها عرض الحائط.

في ذلك الوقت كانت تكلفة التعاقد مع نونيز أقل من 15 مليون يورو، ثم تمكن فريق بنفيكا في ميركاتو صيف عام 2020، من خطف اللاعب مقابل 24 مليون يورو.

الآن، سيربح بنفيكا على الأقل 50 مليون من عملية بيع داروين نونيز بالنظر إلى أن قيمة الصفقة لن تقل في أي حال عن سقف 80 مليون وهو عرض ليفربول.

وقال سواريز في مقابلته مع الصحفي جيرارد روميرو، إنه بدلًا من أن يدفع برشلونة 80 أو 100 مليون لجلب نونيز، كان يستطيع عام 2020 التعاقد معه مقابل 15 فقط.