غداً.. انطلاق بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للناشئين

على شاطئ الرملة البيضاء

الدمام- حمودالزهراني

تنطلق يوم غد الاثنين 13 يونيو 2022م منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الناشئين في نسختها الأولى، بمشاركة 7 أندية «النور – الخليج – الصفا – المحيط – الابتسام – الحزم – الخويلدية»، وتقام منافساتها في المنطقة الشرقية، وبالتحديد على شاطئ الرملة البيضاء بجزيرة تاروت، وتستمر حتى يوم الجمعة القادم.

وسيشهد أول أيام البطولة إقامة 6 مواجهات، حيث يلعب الخليج والحزم عند الساعة 5:00 مساءً، وبعدها يلتقي الصفا مع الخويلدية عند 5:45 مساءً، ويتواجه المحيط مع الابتسام عند 6:30 مساءً، وفي تمام 7:15 مساءً يلتقي النور مع الحزم، ثم الخليج مع الابتسام عند 8:00 مساءً، وفي آخر المواجهات يواجه الصفا نظيره المحيط عند 8:45 مساءً.

وعلى مستوى الكبار، من المقرر أن تنطلق البطولة بنسختها الثالثة يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يونيو 2022م، وذلك بمشاركة 4 أندية «النور – الخليج – الصفا – الثقبة» وتستمر منافساتها لمدة ثلاثة أيام متتالية.

يذكر بأن النظام الدولي للبطولات الشاطئية ينص أن تلعب المباريات بنظام الأشواط، حيث يتم لعب شوطين بواقع 10 دقائق لكل شوط، وفي حالة التعادل بنتيجة شوط لكل فريق، يتم اللجوء إلى شوط ثالث يلعب بطريقة لاعب واحد في مواجهة حارس المرمى، علماً بأن الشوط لابد أن ينتهي بفوز أحد الفريقين، حيث أنه عند التعادل يتم تمديد الوقت لحين تسجيل الهدف الذهبي لحسم نتيجة الشوط.