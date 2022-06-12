“غازكو” تحدد سعر أسطوانة الغاز

الرياض – البلاد

قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو): إنها تلتزم بالأسعار الجديدة المعلنة (للغاز) من قبل شركة “أرامكو السعودية”.

وقالت “غازكو” أمس السبت، في إجابة على استفسار عملاء لها: إن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

وكانت شركة “أرامكو” قد أعلنت الليلة الماضية عن أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 11 يونيو الحالي، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعتها بشكل سنوي.

وحددت شركة أرامكو سعر غاز البترول المُسال عند (0.90) ريال/ لتر.