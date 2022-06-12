الإقتصاد

“غازكو” تحدد سعر أسطوانة الغاز

صحيفة البلادaccess_time13 / ذو القعدة / 1443 هـ      12 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو): إنها تلتزم بالأسعار الجديدة المعلنة (للغاز) من قبل شركة “أرامكو السعودية”.
وقالت “غازكو” أمس السبت، في إجابة على استفسار عملاء لها: إن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز 18.85 ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وغير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

وكانت شركة “أرامكو” قد أعلنت الليلة الماضية عن أن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 11 يونيو الحالي، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعتها بشكل سنوي.
وحددت شركة أرامكو سعر غاز البترول المُسال عند (0.90) ريال/ لتر.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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