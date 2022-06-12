صناعة جاذبة للشباب السعودي في موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

وضع الشباب السعودي بصمته في إدارة الفعاليات في موسم جدة الذي يمثل عدد السعوديين العاملين فيه أكثر من 80 % جسدوا فيه إمكاناتهم الكبيرة ومواهبهم المتعددة وشغفهم بالعمل وقدرتهم على العطاء وصنع قصص جديدة من النجاح.

ولعبت منصة “مطلوب” الإلكترونية دورها في تقديم جملة من الفرص الوظيفية لهؤلاء الشباب والشابات في عدد من التخصصات التي تحتاجها مناطق الفعاليات، وكان النصيب الأكبر والأكثر في إدارة وتشغيل مناطق الفعاليات سواءً في المواقع المختلفة التي يتميز فيها موسم جدة لهذا العام أو في الألعاب العديدة التي يوفرها أو إدارة هذه المناطق والمواقع، التي تشهد يومياً العديد من البرامج والفعاليات المتنوعة والتي يقوم عليها شباب وشابات سعوديين أثبتوا نجاحهم في إدارتها وتنظيمها.

وحرص موسم جدة على استقطاب الكفاءات الشابة والمواهب المبدعة للمشاركة في الفعاليات وإظهار مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات كما وفر مساحة كبير لإكساب الشباب من الجنسين التجارب والمهارات الحرفية وإثرائهم بالخبرات الميدانية وتعميق الاستفادة لهم.

وتشهد الأنشطة التجارية في موسم جدة سواء المتخصصة في مجال تقديم المأكولات والمشروبات وصناعة الحلوى أو في معارض التصاميم الإبداعية والرسومات أو العديد من الأنشطة التجارية والتسويقية والفنية تنافساً مميزاً بين الشباب والشابات من أبناء الوطن، الذين يقدمون خدماتهم بكل جودة واحترافية، بالإضافة إلى إسهام العديد من هذه الكفاءات في الإرشاد السياحي وتنظيم الفعاليات وتشغيل المواقع المختلفة لزوار موسم جدة.

ويعكس حجم الإقبال على مناطق الفعاليات تنوع العروض وتميزها وتلبيتها لمختلف الرغبات، وتحقيقها لتطلعات الزائرين ثقافياً وترفيهياً وسياحياً، وتوظيفها مورداً استثمارياً يسهم في التنمية، بما يحقق مستهدفات الرؤية المملكة 2030؛ حيث سجل الموسم منذ انطلاقته مستهل مايو الماضي 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها.