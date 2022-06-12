رصد 13 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي

الرياض : البلاد

رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء (13) منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي، وتخلفت عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني خلال شهر مايو.

يأتي ذلك ضمن جهود “الهيئة” لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشوها رصدوا (7) منشآت بسبب مخالفة عدم توفر الأدوية، و (6) منشآت تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية تلزم “الهيئة” مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.

وتراقب “الغذاء والدواء” مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة ومدى كفاية تلك المستحضرات للسوق المحلي عن طريق نظام التتبع الإلكتروني “رصد”.