الشباب وأبها يتقاسمان كأس السوبر السعودي للتايكوندو

الرياض – محمد الجليحي

اختتم الاتحاد السعودي للتايكوندو موسمه الرياضي بإقامة بطولة المملكة للأندية الـ(42) على كأس السوبر السعودي، بمشاركة (403) لاعبين يمثلون (42) نادياً.

وتوج الأبطال رئيس الاتحاد العميد شداد العمري بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورئيس نادي الشباب والترجي خالد البلطان وحسين الدار والعديد من الشخصيات الرياضية.

وجرت المنافسات على صالة وزارة الرياضة بالرياض (الصالة الخضراء). وحسم فريق الشباب الصراع على صعيد الكبار ونال كأس المركز الأول بـ(737) نقطة و(5) ذهبيات. وجاء الهلال وصيفاً للبطل بـ(312) نقطة وذهبيتين. وحل الوحدة ثالثاً بـ(231) نقطة وذهبية واحدة، وفريق أبها رابعاً بـ(185) نقطة. وحصل فريق النجوم على جائزة الفريق المثالي.

وفي فئة الشباب، غرد فريق أبها (زعيم الجنوب) وحيداً بالصدارة متربعاً على القمة بـ(464) نقطة و(3) ذهبيات، وحل وج ثانياً بـ(313) نقطة وذهبية، والهلال ثالثاً بـ(261) نقطة وذهبيتين، والفرع رابعاً بـ(236) نقطة وذهبية. وحصل فريق الوطن على جائزة الفريق المثالي.

وشهد حفل ختام الموسم تكريم عدد من الشخصيات المميزة في الموسم الرياضي، بدءًا من نائب رئيس الاتحاد سابقاً والحكم الأولمبي أبو بكر كردي نظير ما قدمه من جهود وخدمات للرياضة السعودية والتشريف القاري والدولي. كما مُنِحت جائزة المرأة القيادية لحكمة التايكوندو سحر مؤمنه، وكُرِّم مدرب نادي الرائد المخضرم علي العيسى لجهوده الطويلة التي بذلها خلال مشواره، حيث أدخل اللعبة في (14) نادياً على مدى أكثر (40) عاماً. و أفضل لاعبة مرام اليحياء، وجائزة أفضل حكم للدولي غازي الغانم، وحكم واعد لعبدالرحمن العمري، وإداري لعلي اليامي (وج)، وأفضل إدارية نجود إمام، وأفضل حكم تايكوندو من العنصر النسائي أروى حسن، وأفضل (3) مدربين في الموسم الرياضي مشعل الدوسري (الهلال) وخالد الدهيمي (الفرع) ومنصور عسيري (أبها)، وأفضل مدربة ريم أبو بكر. فيما توشح أفضل لاعب في الموسم الرياضي فهد السميح – نادي الشباب الذي حصل على أعلى تصنيف دولي من ضمن اللاعبين السعوديين.

وكُرِّم خلال الحفل الختامي أصحاب الصدارة في الموسم الرياضي، حيث حصل نادي أبها على كأس التفوق العام للكاروقي بعد صدارته للموسم الرياضي بـ(90) نقطة محطماً الأرقام القياسية السابقة. وعلى صعيد البومسي، نال الترجي كأس التميز العام بـ(60) نقطة، متجاوزاً منافسيه بفارق كبير بعد حصده لجميع بطولات البومسي.

وفي ذات الصدد، هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو جميع الفرق المشاركة من إداريين ومدربين ولاعبين وجميع الحكام واللجان على نجاح الموسم الرياضي، موضحاً أن الجميع استحق التكريم لما قدموه من جهد كبير وعمل رائع أسهم في رفع مؤشر المنافسة وزيادة أعداد اللاعبين والمشاركين إلى الضعف خلال هذا الموسم الرياضي الذي كان نتاجه تفوقاً خارجياً للمنتخب السعودي بحصوله على ميداليات دولية، متأملاً من الجميع بذل المزيد من العطاء، موجهاً شكره وتحياته لجميع رؤساء الأندية التي تزيد عن (70) نادياً لإسهامهم في إنجاح الموسم الرياضي، ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حضورهم الدائم في الحدث.