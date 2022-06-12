“اتحاد اليد” يعلن فترات تنسيق وتسجيل وانتقال اللاعبين للموسم القادم

الدمام- حمودالزهراني

أعلنت اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات في الاتحاد السعودي لكرة اليد، عن فترات تنسيق وتسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب والمواليد، وفترات انتقال اللاعبين السعوديين بنظام 28 سنة و 32 سنة، للموسم الرياضي القدم 2022 – 2023م.

فترة تنسيق اللاعبين السعوديين

وسيكون تنسيق اللاعبين السعوديين لجميع الفئات للفترة الأولى بداية من تاريخ 30 يونيو الجاري 2022م وحتى 25 أغسطس المقبل 2022 م، فيما ستكون الفترة الثانية من 1 يناير 2023 م وحتى يوم 15 من الشهر نفسه، وبحد أقصى 5 لاعبين من كل فئة فقط لتلك الفترة.

فترة تسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب والمواليد

ومن المقرر أن تكون الفترة الأولى للاعبين السعوديين والأجانب والمواليد موحدة لأندية الممتاز والدرجة الأولى، بداية من 17 يوليو 2022م وحتى 18 أغسطس 2022م، فيما ستكون الفترة الثانية لأندية الدوري الممتاز بداية من 3 ديسمبر 2022 م وحتى 15 يناير 2023 م، بينما ستكون لأندية دوري الدرجة الأولى من 1 ديسمبر 2022 م وحتى 31 من الشهر نفسه، وخلال نفس هذه الفترات تسجيل اللاعبين المواليد لأندية الممتاز والأولى.

فيما سيكون تسجيل اللاعبين المواليد للفئات السنية: (شباب – ناشئين – أشبال – براعم – صغار) متاح طوال الموسم الرياضي.

فترة انتقال اللاعبين بنظام 28 و 32 سنة

وجاءت فترات انتقال اللاعبين بنظامي 28 و 32 سنة ميلادية ابتداءً من فترة تقديم طلبات اللاعبين الراغبين بالانتقال من 17 يوليو 2022 م وحتى يوم 30 من نفس الشهر، ثم ستكون فترة إبلاغ الأندية بأسماء اللاعبين الراغبين بالانتقال في يوم 31 من ذات الشهر، وبعدها ستكون فترة تقديم الأندية الراغبة بتسجيل اللاعبين المنتقلين من نفس اليوم َوحتى يوم 9 أغسطس 2022م.

وسيتم فتح مظاريف اللاعبين يوم 10 أغسطس 2022م، قبل أن يتم إعطاء الأندية مهلة لإبقاء اللاعبين بنظام 28 سنة من تاريخ 10 – 15 أغسطس 2022 م، وأخيراً سيكون تسجيل اللاعبين المنتقلين بنظامي 28 و 32 سنة من 16 حتى 21 أغسطس 2022م.