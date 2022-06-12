أمير المدينة يشيد بدور “المواصفات السعودية” في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وخلال الاستقبال، اطّلع سمو أمير المنطقة على عرض موجز عن المؤتمر الوطني الثامن للجودة الذي استضافته المدينة المنورة، وأبرز النتائج والتوصيات التي صدرت عنه، كما استمع سموه إلى شرح عن جهود الهيئة في تطوير منظومة المواصفات والمطابقة والقياس وتعزيز سلامة المنتجات.

وأشاد الأمير فيصل بن سلمان بدور الهيئة في السعي لتحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، والإسهام في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول على المستوى الوطني.

من جهته، قدّم معالي الدكتور سعد القصبي الشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على الدعم والتمكين والرعاية لأعمال المؤتمر الوطني الثامن للجودة واهتمام سموه بشؤون الجودة للارتقاء بالخدمات بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية.