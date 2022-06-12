أمانة جدة تنفذ مشروع تحسين مدخل حي الأمير فواز بتكلفة 18 مليون

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء أربع عبّارات خرسانية على قناة تصريف مياه الأمطار “مجرى السيل”، بحي الأمير فواز الجنوبي بتكلفه 18 مليوناً ريال ولمدة 12 شهراً من تنفيذه.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يتضمن إنشاء عبّارة على المدخل الرئيسي بطريق المنذر بن حارثة جوار بلدية الجنوب بـ3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، إضافةً إلى عدد من أحياء المحافظة.

وبينت أن المشروع سيتضمن تنفيذ ثلاث عبّارات أخرى لتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار “مجرى السيل”، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.