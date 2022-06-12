“آثار” موهوبة سعودية تتجاوز الإعاقة لتبهر زوار جدة آرت بروميناد برسومات الفحم

جدة- خالد بن مرضاح

كشف معرض الفنون المقام في منطقة “جده آرت بروميناد” عن إمكانيات الموهوبين السعوديين في مجال الفنون والرسومات التي تتنوع بين الفن التشكيلي والبورتريه والعديد من الفنون التشكيلية التي تزيّنت بها ساحات جدة آرت، ومكنت المبدعين في إبراز طاقاتهم عبر 20 جناحاً مخصصاً للفنون بمشاركة 20 رسام ورسامة.

ويهدف المعرض إلى تمكين المواهب الإبداعية وتعريف الزوار بأنشطتهم المتنوعة حيث يأتي المعرض ضمن مبادرات منصة “مطلوب” التي فتحت آفاقاً واسعة لأبناء وبنات الوطن للظهور وإبراز قدراتهم والاستفادة من الفرص التي يوفرها الموسم لهم.

وبرزت الموهوبة السعودية “آثار مصطفى” من ذوي الإحتياجات الخاصة بتمكنها من الفنون التشكيلية واتقانها بالتخصص على الرسم بالفحم والألوان الزيتية، إذ لم تمنعها الإعاقة من مواصلة مشوار النجاح وتحقيق الإنجازات الشخصية وبتطوير مهاراتها المختلفة، حيث تشير إلى أن بداياتها في فنون الرسومات إنطلبت قبل 15 عام وتخطت بها الصعوبات وأصبحت ممارسة للهواية بشكل.

وتضيف أن موسم جدة منحها الدعم اللامحدود ومكن الزوار من مشاهدة ابداعها بالرسم حيث تستعرض أكثر من 5 رسومات في المعرض مؤكدة بأن طموحها هو الاستمرار في الابداع بالرسومات لتصل بها إلى المحافل والفعاليات الدولية.