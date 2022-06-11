هيئة التراث تكشف عن نقش إسلامي مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين

جدة : البلاد

كشفت هيئة التراث عن نقش إسلامي، مرتبط بثالث الخلفاء الراشدين، الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمؤرخ بالسنة الرابعة والعشرين من الهجرة.

إذ عثر على النقش، من عدد من المهتمين بالآثار والتراث ضمن حدود موقع قصر “عليا” الأثري، التابع لمنطقة مكة المكرمة، والمسجل سابقاً لدى الهيئة في سجل الآثار الوطني .

ويعد النقش أحد أهم النقوش الأثرية، لكونه ثالث أقدم وثيقة صخرية مؤرخة للنقوش الإسلامية، بعد نقشي سلمة في ينبع النخل، المؤرخ في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، ونقش زهير في محافظة العلا، المؤرخ في سنة أربع وعشرين من الهجرة.