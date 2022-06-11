مسرحية “صباحية مباركة” على المسرح العربي بسيتي ووك.. الأربعاء

جدة – البلاد

يواصل المسرح العربي بمنطقة سيتي ووك عروضه الفنية ضمن فعاليات موسم جدة بتقديم مسرحية “صباحية مباركة” التي تدور أحداثها في إطار كوميدي تشويقي منذ أول يوم زفاف، ويحدث موقف غامض، ثم تتوالى الأحداث وتنفجر العديد من المواقف الكوميدية خلال المسرحية، ومن المقرر عرض المسرحية يوم الأربعاء 15 يونيو وتستمر حتى يوم السبت 18 يونيو.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من علي ربيع، وأوس، وسليمان عيد، وحسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، ويوفر المسرح العربي لزواره من محبي العروض المسرحية العربية العديد من الخدمات والتجهيزات ليستمتعوا بالعروض المسرحية في أجواء ممتعة.

وكان المسرح قد اختتم عرض مسرحية “الثلاجة” التي تدور قصتها في قالب كوميدي إجتماعي، وشارك في بطولتها الممثلين عبد الناصر درويش، ومبارك المانع، وهند البلوشي، والعديد من نجوم الكوميديا الخليجية، وحظيت باقبال كبير من الزوار.