المحليات

مسرحية “صباحية مباركة” على المسرح العربي بسيتي ووك.. الأربعاء

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1443 هـ      11 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – البلاد

يواصل المسرح العربي بمنطقة سيتي ووك عروضه الفنية ضمن فعاليات موسم جدة بتقديم مسرحية “صباحية مباركة” التي تدور أحداثها في إطار كوميدي تشويقي منذ أول يوم زفاف، ويحدث موقف غامض، ثم تتوالى الأحداث وتنفجر العديد من المواقف الكوميدية خلال المسرحية، ومن المقرر عرض المسرحية يوم الأربعاء 15 يونيو وتستمر حتى يوم السبت 18 يونيو.

ويشارك في بطولة المسرحية كلا من علي ربيع، وأوس، وسليمان عيد، وحسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، ويوفر المسرح العربي لزواره من محبي العروض المسرحية العربية العديد من الخدمات والتجهيزات ليستمتعوا بالعروض المسرحية في أجواء ممتعة.

وكان المسرح قد اختتم  عرض مسرحية “الثلاجة” التي تدور قصتها في قالب كوميدي إجتماعي، وشارك في بطولتها الممثلين عبد الناصر درويش، ومبارك المانع، وهند البلوشي، والعديد من نجوم الكوميديا الخليجية، وحظيت باقبال كبير من الزوار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *