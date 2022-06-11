المحليات

لا فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1443 هـ      11 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد مها العواودة

أنهى مجلس الصحة الخليجي الفكر السائد لدى الكثير من الناس بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات ضار.

‏وقال المجلس بأن هناك اعتقاد بأن نتناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة مضر، وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل او بعد الوجبات، فالجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بسهولة.

وشدد مجلس الصحة الخليجي في رسالته بأن تناول الفاكهة في أي وقت مهم وأنه يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسمنة بالإضافة إلى أن الفواكه مصدراً جيد للبوتاسيوم الذي يساعد في ضبط مستويات ضغط الدم لذلك تناول الفاكهة في أي وقت تفضلونه .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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