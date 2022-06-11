طريقة عمل كيكة دبس الطحينة

وصفة كيك مع صوص دبس الطحينة

المقادير اللازمة

4 بيضات

1.5 كوب من السكر

1 كوب من زيت عباد الشمس

1 كوب حليب

3 أكواب من الدقيق

1 عبوة فانيليا

عبوتان من مسحوق الخبز

جوز مفروم ناعماً

نصف كوب طحينة

نصف كوب من دبس العنب

للصوص

2 ملاعق كبيرة من الطحينة

3 ملاعق كبيرة من دبس العنب

1 ملعقة كبيرة من الحليب

1 حفنة من الجوز مفرومة ناعماً

طريقة العمل

في وعاء للخلط اخفقي السكر والبيض حتى يذوب السكر جيدًا

يضاف زيت عباد الشمس والحليب ويخلط

أضيفي الدقيق والفانيليا والبيكنج باودر إلى الخليط واخلطيه ببطء من الخارج إلى الداخل بملعقة

افصلي كوب من خليط الكيك الذي أعددتيه في وعاء منفصل

نضيف الطحينة والدبس والجوز المفروم ونخلط

ادهني قالب الكيك من الداخل بفتحة في المنتصف

أضيفي خليط الكيك وخليط دبس الطحينة إلى قالب الكيك

باستخدام ملعقة اخلطي خليط الطحينة مع الخليط العادي واخبزيها في فرن محمى على حرارة 180 درجة لمدة 45-50 دقيقة

اخلطي الطحينة والدبس والحليب في وعاء الخلط للحصول على قوام سائل قليلاً

بعد ذلك انقلي الكيك إلى الطبق الذي ستقدمينه واسكبي عليه مزيج دبس الطحينة.

قدميها مزينة بالجوز المفروم ناعماً